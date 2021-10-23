تعثر سلاسل التوريد .. سفن الحاويات تنتظر الرسو

ما يقرب من 100 سفينة تنتظر في الأفق للرسو في موانئ الحاويات في هونج كونج وشنتشن ليس سوى أحدث علامة على مشكلات تعثر سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة، وأدى إلى نقص في السلع التي تشمل من لعب عيد الميلاد إلى الأثاث.

تعد الأعمال المتراكمة في جنوب الصين حاليا الأسوأ في العالم. أغلق الإعصار الموانئ لمدة يومين هذا الأسبوع - ولكن على الرغم من أن الطقس في الأغلب ما يعطل الشحن، إلا أن هذا زاد فقط من مشكلات التعطيلات السابقة منذ بدء الوباء. في آب (أغسطس) الماضي، أصابت حالة واحدة لكوفيد بالشلل في محطة لمدة أسبوعين في ميناء نينجبو الصيني الرئيس، خارج شنغهاي.

على الصعيد العالمي، هناك الآن 584 سفينة حاويات عالقة خارج الموانئ، أي ما يقرب من ضعف العدد في بداية العام، وفقا لبيانات الوقت الفعلي من كوني آند ناجل، أحد أكبر وكلاء الشحن في العالم.

قال سيمون هيني، المحلل في شركة دروري للاستشارات البحرية، "لقد تضررت سلاسل التوريد من جميع الزوايا وانهارت إلى مستوى غير مسبوق. المشكلات عميقة الجذور أكثر بكثير مما تراه في الموانئ."

اجتمعت زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية، والاضطراب الناجم عن فيروس كوفيد في جداول سفن الحاويات، ونقص عمال الموانئ وسائقي الشاحنات لتمديد أوقات الانتظار في الموانئ.

ومما يزيد المشكلة هو أنه عندما تصل السفن إلى وجهاتها في وقت متأخر عما هو متوقع، فإن عمليات الشحن والجداول الزمنية للإعادة تكون خارج التسلسل، ما يتسبب في حدوث تأثير مضاعف للاضطراب في خدمات الشحن والشاحنات والمخازن.

ينعكس الازدحام في سلاسل التوريد في ارتفاع تكاليف الشحن، متوسط السعر العالمي لشحن حاوية 40 قدما يقترب الآن من عشرة آلاف دولار، وهو أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في بداية 2021 وما يقرب من عشرة أضعاف مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لفريتوس.

ديتليف تريفزجر، الرئيس التنفيذي لشركة كوني آند ناجل، يتوقع أن يستمر الازدحام في الشحن البحري على الأقل حتى بداية العام الصيني الجديد في شباط (فبراير) الماضي، وقد يزداد سوءا قبل ذلك الحين. يعتقد البعض الآخر أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول - خاصة إذا كان الطقس سيئا أو كان هناك مزيد من حالات التفشي لفيروس كورونا في الصين، نظرا إلى سياستها الصفرية لكوفيد.

قال لارس ميكائيل جنسن، رئيس شبكة المحيطات العالمية في شركة ميرسك، "نحن ندخل فترة الشتاء في نصف الكرة الشمالي الذي سيعيد التحديات الطبيعية - الثلوج والرياح وإغلاق المحطات. ثم لا نعرف ماذا سيحدث. لا يمكنني الحكم إذا كنا قد تجاوزنا الأسوأ."

في أوروبا، هناك فترات انتظار طويلة للسفن خارج هامبورج وأنتويرب. حتى عندما لا تضطر السفن إلى الانتظار لأيام في البحر، لا يزال من الممكن حدوث اضطرابات كبيرة - كما هو الحال في ميناء روتردام في هولندا وفي فيليكسستو في المملكة المتحدة، حيث أدى نقص سائقي الشاحنات أو انسداد الممرات المائية الداخلية إلى إبطاء حركة الشحن إلى الأمام.

والخميس الماضي، ظل فيليكسستو أكثر الموانئ تضررا في المملكة المتحدة، حيث كانت هناك سفينتان في المرفأ تنتظران الرسو. قامت شركة ميرسك، أكبر شركة شحن، بتحويل بعض شحناتها المتجهة إلى المملكة المتحدة إلى أوروبا، حيث يمكن نقلها إلى سفن أصغر لنقلها إلى المملكة المتحدة.

وقد أصابت مشكلات لوجستية مماثلة الموانئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة. على الرغم من انخفاض عدد السفن المنتظرة في البحر من 76 في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 57 الآن، فإن النقص في عمال الموانئ وسائقي الشاحنات يعني أن السفن تستغرق ما يصل إلى 12 يوما لإنزال المرساة وتفريغ الحاويات، ما يؤخر تسليم كل شيء من الأحذية الرياضية إلى فواكه استوائية وألعاب التركيب ليجو.

هذا هو السبب في أن تفريغ السفن في لوس أنجلوس ولونج بيتش يستغرق وقتا أطول ثلاث مرات مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة. على النقيض من الموانئ الصينية الكبيرة، التي تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، فإنها تستغرق 20 في المائة فقط لفترة أطول، وفقا لبرنامج أداء الموانئ التابع لمؤشر آي.إتش.إس ماركيت، وهو مجموعة بيانات للقطاع.

المشكلة خطيرة لدرجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يضغط على شركات الشحن بالسكك الحديدية ومجموعات النقل بالشاحنات والموانئ لزيادة قدرتها. في غضون ذلك، تعهدت الشركات الكبيرة بما في ذلك والمارت ويو بي إس بتكثيف جهودها لنقل البضائع.

قال لارس جنسن، محلل شحن الحاويات في شركة فسبوتشي ماريتايم، إنه حتى عندما تبدأ المشكلات في التراجع، ستظل اختناقات الموانئ متقاربة وتبدأ في كل مكان حيث تحاول السفن المتأخرة الرسو دفعة واحدة.

وقال، "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يكون هذا انتقالا تدريجيا وسلسا. سيكون لديك هذه التموجات ذهابا وإيابا التي ستستغرق بعض الوقت للخروج من النظام".