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«التجارة» تطلق خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات
«سكني»: 86 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة و«تحت الإنشاء»
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مديرة صندوق النقد: لا خوف من جموح التضخم .. لن يشكل قطارا سريعا
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كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/18
كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/18
الاثنين 18 أكتوبر 2021
فهد الخميسي
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