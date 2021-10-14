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الغاز
الطاقة المتجددة
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين
الخميس 14 أكتوبر 2021
الاقتصادية من الرياض
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