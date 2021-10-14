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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين

الاقتصادية من الرياض
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