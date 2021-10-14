شركة تابعة لـ "العقارية" توقع عقد مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بـ 432.1 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة "بنية" عقداً مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتنفيذ أعمال بنية تحتية لوادي حنيفة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث يتضمن المشروع القيام بتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف وتصريف مياه الأمطار والري وإنارة الشوارع وما يرتبط بها من أعمال بقيمة إجمالية 432.1 مليون ريال.

وأوضحت الشركة بحسب بيان لها على تداول، أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الرابع من العام 2021 والعام 2022، يذكر أن "العقارية" تمتلك 60% من الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية".