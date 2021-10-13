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أسواق الأسهم
السعودية
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النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/13
كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/13
الاربعاء 13 أكتوبر 2021
فهد الخميسي
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