بأكثر من 55 مليون دولار .. فيلم جيمس بوند الجديد يتصدر شباك التذاكر

تصدر "نو تايم تو داي" أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند شباك التذاكر في الصالات الأمريكية محققا عائدات بلغت 55.3 مليون دولار في أسبوعه الأول على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الصادرة الاثنين.

وفي هذا الفيلم وهو آخر عمل من هذه السلسلة يتولى بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ يضطر العميل السري الذي ابتكر شخصيته الكاتب إيان فليمينغ إلى قطع إجازته لمواجهة ألد أعدائه وهم بلوفلد ومنظمة "سبيكتر" وخصوصاً سافين الذي يؤدي دوره رامي مالك.

وحل فيلم "فينوم : لت ذير بي كارنج" الذي أنتجته شركة "سوني" في المرتبة الثانية إذ حصد 31.8 مليون دولار في الأسبوع الثاني من عرضه مما رفع إجمالي إيراداته إلى 141 مليون دولار في أسبوعين.

ويؤدي بطولة الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في دور الصحافي الاستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه علاقته مع كائن غريب يدعى "فينوم" قوى خارقة. وعلى بروك أن يوقف السفاح كليتوس كاسادي الذي يؤدي دوره وودي هارلسون الهارب من السجن بعد اندماجه مع كائن غريب آخر.

وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم الرسوم المتحركة "ذي آدامز فاميلي 2" الذي حقق إيرادات بلغت 10.1 ملايين دولار. ويعرض هذا الشريط من إنتاج "يونايتد أرتيستس" مغامرات العائلة الغامضة أثناء ذهاب أفرادها في إجازة.