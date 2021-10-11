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تقارير وتحليلات
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الغاز
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الصناعات البريطانية كثيفة الاستهلاك للطاقة في وضع حرج .. الحكومة تبحث سبل الدعم
شركات الطاقة العالمية مرشحة لزيادة أرباحها مع ارتفاع أسعار الغاز .. نمو الطلب وإمدادات محدودة
صناعة الجوت تنتعش مع تنامي الطلب على بدائل البلاستيك .. الهند تتصدر قائمة المنتجين
إصدار 276 ترخيصا لمزاولة نشاط المعادن والأحجار الكريمة في 6 أشهر
لمن تؤول مليارات الدولارات المترتبة على ابتكارات الذكاء الاصطناعي؟
لبنان يعيد تشغيل شبكة الكهرباء جزئيا بعد توفير الجيش إمدادات وقود
نقص أعداد الطيارين يهدد بعرقلة فتح قطاع السفر
استئناف تشغيل خطوط القطارات في طوكيو بعد انقطاع الكهرباء
نمو الإنتاج الصناعي السعودي 5.8 % في أغسطس بفعل ارتفاع نشاط التعدين
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كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/11
كاريكاتير
كاريكاتير 2021/10/11
الاثنين 11 أكتوبر 2021
فهد الخميسي
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