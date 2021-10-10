عرض موسيقي لأميرات ديزني يبهر الحضور في الرياض

استمتعت الأسر في الرياض بالعرض الموسيقي العالمي الأول لأميرات ديزني على مدى 4 أيام حتى مطلع الأسبوع حيث وضعت فتيات صغيرات التيجان وارتدين فساتين مستوحاة من تلك الخاصة بالأميرات خلال حضورهن العرض الذي أُقيم على مسرح الملك فهد الثفافي.

وهذا العرض الموسيقي هو الأول للفرقة الأمريكية الذي يُقام في السعودية حيث جرى تنظيمه في إطار معرض الرياض الدولي للكتاب وذلك في أول محطة خلال الجولة العالمية للفرقة الفنية. وسعدت الموسيقيات والممثلات المشاركات في العرض بما رأين في المملكة من حفاوة واهتمام وتقدير لعرضهن كما انبهر الحضور بالحفل وأكدت أمهات اصطحبن أطفالهن معهن أنه أعاد لهن ذكريات الطفولة الجميلة.

ومن المشاركات في الحفل الموسيقية سيندي وينترز التي تحدثت عن إحساسها قائلة لرويترز "شعور كأنه تجربة سريالية أن يكون أول حفل موسيقي لديزني في السعودية نشأت مع ديزني لا سيما على متابعة الأميرات حين كنت طفلة لذلك كنت أحس بفضول لمعرفة ما سيكون عليه الجمهور السعودي وكيف سيحدث التفاعل بيننا وهل سيتفهمون تأثير ديزني في حياتنا. كانت مفاجأة جميلة عندما اكتشفت أن هؤلاء النسوة والأمهات اللائي أحضرن أطفالهن للحفل نشأن أنفسهن على معرفة ديزني نشأن وهن يرون أغنيات أميرات ديزني التي تشبه إلى حد ما لغة أخرى يمكننا أن نتشاركها ونتواصل من خلالها بين بلادنا".

وقالت الممثلة الأمريكية سوزان إيجان التي شاركت في الحفل "التواجد في السعودية وحقيقة أن هذا العرض الأول للحفل الموسيقي من محاسن الصدف من نواح كثيرة أولا أعتقد أنه من المناسب افتتاح العرض في مملكة أليس كذلك ؟ لذلك نحن سعداء لأن الجميع مضياف ولطيف للغاية لأننا ما زلنا نجري تغييرات في العرض ممتنة للكثير من السعوديين ساعدونا بأفكارهم الإبداعية الخاصة التي طبقناها في العرض وسنواصل استخدامها في الإنتاج مستقبلا".

كما قالت الممثلة الأمريكية كورتني ريد "حقيقة أننا نقدم العرض العالمي الأول للحفل الموسيقي لأميرات ديزني هنا على بعد آلاف الأميال من المكان الذي بدأ فيه مفهوم العرض بالفعل أمر مذهل. من الصعب للغاية فهم حجم العرض وكيف نقوم بذلك وكيف نؤثر على الآخرين. أعتقد أنه يمكنني أن أقول شخصيا وعن نفسي أنني ممتنة لأن هذه الفرصة سنحت لي لأكون قادرة على الدخول في هذه الشخصيات وأن أكون نموذجا يحتذى لكل هؤلاء ليس فقط الأطفال الصغار بل للبالغين أيضا لأنه يترك بصمة حقا على الجميع". ولم يختلف الإحساس بالروعة والانبهار لدى الجمهور عما هو عليه لدى المشاركات في الحفل.

فقد قالت السعودية منيرة الحكير التي حضرت العرض مع أطفالها "سعيدة جدا اليوم أني حاضرة أول عرض للديزني كونسرت للبرينسس (الحفل الموسيقي لأميرات ديزني) واللي يسعدني أكثر انه في بلدي السعودية وخصوصا بالرياض يعني بالعادة كنا إذا بغينا نشوف ديزني أو نسمع أي أغاني لديزني نسافر لكن أنا الآن حاضرته في بلدي وها الشي جدا يسعدني للأمانة أنا جاية مع الصغار لكن الصدق أنا جاية عشاني استرجعت ذكريات الطفولة وجداً انبسطنا".

كما قالت دانا باقيس وهي مواطنة سعودية "جيت هنا في البداية علشان الصغار بس للأمانة انبسطت أكثر منهم حسيت نفسي رجعت طفلة 20 سنة وتمنيت هذي الأشياء كانت موجودة وإحنا بهذاك العمر التنظيم والشو كل شي يجنن حتى حسيته حاجة سحرية البنات وهم لابسين الأغاني والجليترز اللي حاطينها على وجوههم كل شي يجنن ومرة حلو. وأدت المشاركات في العرض العديد من الأعمال الناجحة المعروفة بينها مجموعة طويلة من رسوم ديزني الكرتونية ومشاهد من الأفلام عُرضت على شاشة كبيرة على خشبة المسرح. واستمر العرض بين 6 و 9 أكتوبر.