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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 951 ألف برميل الأسبوع الماضي
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
صادرات غير نفطية تاريخية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
صادرات غير نفطية تاريخية
الاربعاء 6 أكتوبر 2021
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