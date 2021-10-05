52 % من مستخدمي الهواتف الذكية يعتمدون على ذاكرة عشوائية أكثر من 6 جيجابايت

تعد ذاكرة الوصول العشوائي أحد أهم مكونات الأجهزة الذكية سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو حتى أجهزة الكمبيوتر، حيث إنها تتحكم في سرعة استجابة الجهاز وعدد التطبيقات التي يمكن تشغيلها في الوقت ذاته، خاصة الألعاب والتطبيقات كبيرة الحجم أو التي تقوم بعمل معالجة للبيانات لكي تعمل بسلاسة، ويحتاج المستخدمون إلى ذاكرة أكبر لتشغيلها، وبحسب استطلاع شبكة AndroidAuthority، فإن 52 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية يعتمدون على ذاكرة عشوائية أكثر من ستة جيجابايت.ومنذ عدة أعوام كانت الهواتف الرائدة تأتي بذاكرة تراوح بين أربعة وستة جيجابايت، لكن في الوقت الحالي أصبحت تلك السعات موجودة في معظم الهواتف المتوسطة، حيث باتت سعة الذاكرة تتجاوز 12 و16 جيجابايت.وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 40 ألف مستخدم للهواتف الذكية حول العالم، فإن 32 في المائة من المستخدمين يرون أن ثمانية جيجابايت هي سعة مناسبة، في حين أن نحو 26 في المائة يرون أن سعة ستة جيجابايت تظل مثالية، بينما يرى 20 في المائة من المشاركين أن الهاتف الذكي يجب أن يأتي مع 12 جيجابايت أو أكثر، واتفق العدد الأكبر من المستخدمين على أن سعة ثمانية جيجابايت هي سعة مثالية لذاكرة الوصول العشوائي، في حين أن حتى الهواتف الذكية التي تأتي مع سعات أربعة أو ستة جيجابايت تظل جيدة.وتزداد أهمية ذاكرة الوصول العشوائي في حال أن الهاتف نفسه يأتي مع تعديلات كبيرة على نظام أندرويد، عبر تقنيات توسيع الذاكرة الذكية، وذلك يتم عبر توفير مساحة من الذاكرة التخزينية لاستخدامها كذاكرة عشوائية.