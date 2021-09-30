لك الحمد .. والأحلام ضاحكة الثغرلك الحمد .. والأيام دامية الظفرلك الحمد .. والأفراح ترقص في دميلك الحمد .. والأتراح تعصف في صدريلك الحمد .. لا أوفيك حمدا .. وإن طغىزماني .. وإن لجت لياليه في الغدر***قصدتك، يا رباه، والأفق أغبروفوقي من بلواي قاصمة الظهرقصدتك، يا رباه، والعمر روضةمروعة الأطيار، واجمة الزهرأجر من الآلام ما لا يطيقهسوى مؤمن يعلو بأجنحة الصبروأكتم في الأضلاع ما لو نشرتهتعجبت الأوجاع مني .. ومن سريويشمت بي حتى على الموت طغمةغدت في زمان المكر أسطورة المكرويرتجز الأعداء هذا برمحهوهذا بسيف حده ناقع الحبرلحا الله قوما صوروا شرعة الهدىأذانا ببغضاء .. وحجا إلى الشريعادون رب العالمين بفعلهموأقوالهم ترمي المصلين بالكفريهددني دجالهم من جحورهولم يدر أن الفأر يزأر كالفأرجبان يحض الغافلين على الردىويجري إلى أقصى الكهوف من الذعروما خفت والآساد تزأر في الشرىفكيف بخوفي من رويبضة الجحر؟ولم أخش، يا رباه موتا يحيط بيولكنني أخشى حسابك في الحشروما حدثتني بالفرار عزيمتيوكم حدثتني بالفرار من الوزر***إليك، عظيم العفو، أشكو مواجعيبدمع على مرأى الخلائق لا يجريترحل إخواني .. فأصبحت بعدهمغريبا .. يتيم الروح والقلب والفكرلك الحمد .. والأحباب في كل سامرلك الحمد .. والأحباب في وحشة القبروأشكر إذ تعطي، بما أنت أهلهوتأخذ ما تعطي، فأرتاح للشكر