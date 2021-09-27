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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أسعار النفط تلامس مستوى 80 دولارا للبرميل
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أسعار النفط تلامس مستوى 80 دولارا للبرميل
الاثنين 27 سبتمبر 2021
الاقتصادية من الرياض
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