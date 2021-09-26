تكليف الزامل أمينا لمكتبة الملك فهد الوطنية

كلف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الدكتور منصور الزامل أمينا لمكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض حيث يحمل الدكتوراه تخصص دراسة المعلومات من جامعة فلوريدا الأمريكية عن رسالة تقييم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية لطلبة التعليم عن بعد في أقسام المكتبات.

وشغل الدكتور منصور الزامل منصب عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود إضافة إلى عضويته لجمعية الشرف الدولية للمكتبات والمعلومات وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة في المكتبات.

وتعد مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض إحدى أعرق المكتبات السعودي حولت إلى مكتبة وطنية بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض بعد أن أنشئت كمعلم تذكاري بمناسبة تولي الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" مقاليد الحكم في 1402 لتكون تحفة معمارية بالتعاون مع أمانة الرياض التي قدمت الأرض والإشراف الفني والمعماري والإداري.