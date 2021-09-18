تجارة الصين مع دول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ترتفع 20 ضعفا خلال عقدين

أظهرت بيانات رسمية أن تجارة الصين مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ارتفعت بواقع 20 ضعفا في الفترة من عام 2001 إلى 2020. وقالت وزارة التجارة اليوم أن حجم التجارة بين الصين وهذه الدول بلغ 245 مليار دولار أمريكى العام الماضى، ارتفاعا من 12 مليار دولار في عام 2001، وفقا لوزارة التجارة.

وبحسب "الألمانية"، أوضحت الوزارة أنه حتى نهاية شهر يوليو، تجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول الأخرى الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون 70 مليار دولار، وتجاوزت قيمة المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركات الصينية في هذه الدول 290 مليار دولار.