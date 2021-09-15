الطلب على الآلات الأساسية في اليابان يرتفع 0.9% خلال يوليو

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 0.9 في المائة شهريا إلى 859.7 مليار ين (7.84 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 3.1 في المائة بعد تراجعه بنسبة 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال يوليو الماضي بنسبة 11.1 في المائة سنويا، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 15.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 18.6 في المائة خلال الشهر السابق.

وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 11.7 في المائة شهريا و49.3 في المائة سنويا ليصل إلى 2875.9 تريليون ين.