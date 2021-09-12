كاريكاتير 2021/09/12

كاريكاتير
- مجلس الوزراء: منع أي وزير من تولي رئاسة مجلس إدارة أي شركة
- مجلس الوزراء: إسناد بعض خدمات "هيئة العقار" إلى القطاع الخاص
- 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. و 7 وفيات
- فاعلية اللقاح.. هل لحقنة موديرنا ميزة على حقنة فايزر؟
- الأسهم السعودية تتداول بمكررات 28 مرة.. الشركات تتطلب نموا أكبر لإبقاء جاذبيتها
- تملك منزل حلم بعيد المنال في هذه الدولة
- فائض البصل في السنغال يبكي المنتجين العاجزين عن تصريف محاصيلهم
- ميسي بعد تحطيم رقم الأسطورة بيليه.. كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة
- "ماستركارد" تدخل عالم العملات المشفرة
- 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
أضف تعليق