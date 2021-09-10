أمريكا تسعى لوقف مشروع منجم للذهب نهائيا في ألاسكا

أعلنت السلطات الأمريكية نيتها إعادة العمل بتدابير حماية في منطقة من ولاية ألاسكا كانت رفعتها إدارة دونالد ترمب السابقة، بهدف منع مشروع منجم للذهب والنحاس نهائيا.

وقال مدير الوكالة الأمريكية لحماية البيئة مايكل ريغن إن خليج بريستول "كنز كبير. والرهان هنا هو منع تلوث قد يطال سكان ألاسكا الأصليين أكثر من غيرهم، وضمان مستقبل قابل للاستمرار لقطاع صيد سمك السلمون الأكثر انتاجا في أمريكا الشمالية".

ويضم خليج بريستول منطقة شاسعة لصيد أسماك السلمون البرية. وتوفر نوعية مياه الأنهر والمستنقعات موطنا مؤاتيا لهذه الأسماك.

في العام 2014 في عهد الرئيس باراك أوباما، سعت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة إلى تعطيل هذا المشروع مشددة على التداعيات المؤذية على الصيد المحلي.

إلا ان إدارة ترمب سمحت لشركة "بيبل ليميتد بارتنرشب" أحد فروع مجموعة "نورذرن داينستي مينرلز" الكندية، التقدم بطلب للحصول على رخصة تنقيب.

لكن جمعية مهندسي سلاح المشاة الأمريكي رفضت إصدار الرخصة العام الماضي معتبرة أن المشروع "مخالف للمصلحة العامة".

ويهدف القرار إلى العمل على وقف المشروع على المدى الطويل بما يشمل احتمال عرض مشروع معدل.

وبشكل ملموس، تستند وكالة حماية البيئة إلى بند في قانون حماية المياه. وكانت إدارة ترمب سحبت خطة الحماية التي تستند إلى هذا البند من القانون، في العام 2019.

وباشرت إدارة جو بايدن الخميس إرجاءات تسمح بالعودة عن سحب هذه الخطة.

وفي حال نجحت في مسعاها أمام المحكمة، ستعلن وكالة حماية البيئة "جدولا زمنيا لمعاودة مسار من شأنه حماية المياه في بعض مناطق خليج بريستول".