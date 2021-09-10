عملات المخاطرة تحد من مكاسب الدولار بعد محادثات صينية أمريكية

انخفض الدولار اليوم مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو بعد صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وشي أجريا "مناقشة إستراتيجية واسعة" شملت المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.

وارتفع اليوان 0.2 في المائة مقابل الدولار بعد تلك الأنباء، مبتعدا عن مستوى 6.50 يوان للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 في المائة إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 0.7 في المائة. كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5 في المائة إلى 0.7141 دولار. تميل كلتا العملتين إلى الاستفادة عندما تكون معنويات المخاطرة إيجابية، وفقا لـ"رويترز".

وهبط الين الياباني 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 109.97 ين، بينما لا يزال يتحرك في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 في المائة خلال اليوم إلى 92.421، غير أنه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي 0.35 في المائة.

وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1838 دولار اليوم، وفي طريقه لانخفاض 0.35 في المائة خلال الأسبوع.