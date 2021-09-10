نمو طفيف لاقتصاد بريطانيا في يوليو .. والناتج الصناعي يرتفع 1.2% 

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل طفيف في يوليو مع انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 بشكل سريع بعد تخفيف قيود الإغلاق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.1 في المائة فقط في يوليو، وهي أقل زيادة شهرية منذ يناير عندما فرضت بريطانيا إغلاقا عاما جديدا.

وشهدت بريطانيا زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في يوليو، إذ انتشرت السلالة دلتا بشكل سريع، مما أدى إلى مطالبة مئات الآلاف من العمال بالبقاء في منازلهم بموجب قواعد العزل الذاتي التي تم تخفيفها.

واستقر قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا في يوليو مقارنة مع يونيو مع انخفاض إنتاج الخدمات الموجهة للمستهلكين للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني، مدفوعا في الغالب بانخفاض في قطاع التجزئة، وفقا لـ"رويترز".

ونما الناتج الصناعي 1.2 في المائة، مدعوما بعودة حقل نفطي للإنتاج، لكن قطاع الصناعات التحويلية لم يطرأ عليه تغير يذكر.