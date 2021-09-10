لأول مرة منذ فبراير .. محادثات اقتصادية بين بايدن وتشي 

قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية استمرت لنحو 90 دقيقة يوم الخميس وناقشا خلالها ضرورة تجنب السماح للمنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم بالتحول إلى الصراع.

والعلاقات بين واشنطن وبكين في أدنى مستوياتها منذ عقود، وكانت هذه هي المكالمة الثانية فقط بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه في يناير والأولى منذ فبراير.

وقال بيان للبيت الأبيض إن الزعيمين أجريا "مناقشة إستراتيجية واسعة" شملت "المجالات التي تلتقي فيها مصالحنا والمجالات التي تتباين فيها مصالحنا وقيمنا ووجهات نظرنا".

وذكر المسؤول الأمريكي الكبير أن المحادثة ركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وفيروس كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إن المحادثة كانت "صريحة" و "متعمقة"، مضيفة أن الرئيس شي قال إن السياسة الأمريكية تجاه الصين تفرض صعوبات كبيرة على العلاقات بين البلدين.