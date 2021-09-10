"جازبروم": بناء خط الأنابيب "نورد ستريم 2" أنجز بالكامل

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة الجمعة أن بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل"، إثر ورشة استراتيجية تأخرت مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أمريكية وتوترات جيوسياسية.

وبحسب "الفرنسية"، قالت الشركة في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق "تلجرام"، "أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن هذا الصباح عند الساعة 08,45 بتوقيت موسكو (05,45 ت غ)، أنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل".

ودعا الكرملين إلى وضع خط الأنابيب والذي يربط روسيا بألمانيا، في الخدمة في "أقرب وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية أثناء مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين، "جميعنا لدينا مصلحة" في أن تعطي ألمانيا "في أقرب وقت ممكن" الإذن لإطلاق عمليات تسليم الغاز.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغيي نيكيفوروف أن أوكرانيا ستحارب تشغيل خط الأنابيب.

وقال "الرئيس (فولوديمير زيلنسكي) أشار دائما إلى أن أوكرانيا ستحارب هذا المشروع السياسي الروسي حتى استكمال بنائه، وبعد ذلك وحتى بعد بدء إمدادات الغاز".