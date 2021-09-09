وزارة المالية الهندية تتوقع تعافي أسرع للاقتصاد خلال بقية العام المالي 

قالت وزارة المالية الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري اليوم إن الهند ستشهد تعافيا أسرع خلال الثلاثة أرباع المتبقية من العام المالي الحالي، الذي ينتهى في مارس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقرير أفاد بحدوث " تعاف واسع النطاق" للمؤشرات الرئيسية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مما يعزز التوقعات باستمرار التعافي.

وأوضح التقرير أن تعافي قطاع الخدمات مازال تدريجيا، ولكن من المقرر أن يكتسب زخما.

وأشار التقرير إلى أن الخوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا " يلقي بظلاله" على التوقعات الاقتصادية.

ولكن التقرير أفاد بأن وتيرة التطعيم تعطي ثقة بأن التعافي يمكن أن يستمر حتى في حال اندلاع موجة إصابات ثالثة.