سريلانكا تواجه أزمة حادة في النقد الأجنبي .. التصنيف الائتماني مهدد بالخفض

قال وزير مالية سريلانكا بازل راجاباكسا إن بلاده تواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية بعد تراجع عائداتها من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف راجاباكسا خلال جلسة برلمانية إن إيرادات الحكومة جاءت أقل كثيرا من المستهدف بسبب تضرر النشاط الاقتصادي من الجائحة، في الوقت الذي تم فيه تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى سريلانكا دفع مؤسسة إس أند بي جلوبال للتصنيف الائتماني إلى تعديل النظرة المستقبلية لسريلانكا لتصبح سلبية وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف الائتماني لها خلال الشهور المقبلة. وعزز هذا الأمر المخاوف من عجز سريلانكا عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها في العام المقبل والمقدرة بحوالي 1.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات مؤسسة تريدنج إيكونوميكس تراجعت إيرادات السياحة في سريلانكا خلال العام الحالي إلى حوالي مليوني دولار شهريا مقابل 450 مليون دولار شهريا قبل عامين. وكان قطاع السياحة يمثل حوالي 5 في المائة من الاقتصاد السريلانكي البالغة قيمته 81 مليار دولار قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سريلانكا إلى أقل مستوى له منذ 2009 بعد سداد ديون بقيمة مليار دولار خلال يوليو الماضي.