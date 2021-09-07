هيئة بريطانية تطالب بقوانين أكثر تشددا على صعيد إعلانات العملات المشفرة

طلبت الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق (اف سي ايه) وضع أطر قانونية أكثر تشددا على صعيد إعلانات العملات المشفرة، حتى عبر الإنترنت.

ويستقطب قطاع العملات المشفرة مستثمرين مخضرمين وأيضا هواة تستهويهم آفاق الربح السريع.

وقد سجلت قيمة أبرز هذه العملات، البيتكوين، ارتفاعا يفوق 400 في المائة خلال عام وكان سعرها يفوق 50 ألف دولار الاثنين، رغم تراجع الاندفاع في سعر هذه العملة المشفرة خلال هذا العام.

وتتأثر شهية المشترين بالإعلانات عبر الشبكات الاجتماعية، على غرار ما نشر لترويج عملة "إتيريوم ماكس" المشفرة، "والتي تختلف عن عملة إتيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد البيتكوين، وفق ما أعلن رئيس الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق تشارلز رانديل الاثنين.

وأقر رانديل خلال مؤتمر بشأن الجرائم المالية "لا أستطيع القول ما إذا كان إتيريوم ماكس ضربا من الاحتيال"، مشيرا إلى أن هذه العملة هي "أصول رقمية أُطلقت قبل شهر على يد مطورين مجهولين".

ولفت إلى أن الكثير من الأصول الرقمية المشفرة التي يروج لها "مؤثرون" عبر الشبكات الاجتماعية تبين أنها غير حقيقية، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال "فليكن الأمر واضحا، هذه الأصول لا تخضع لضوابط من الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق" ولا للضوابط التي تحمي المستثمرين البريطانيين، مضيفا "إذا ما اشتريتم منها، عليكم أن تستعدوا لفقدان كامل أموالكم".