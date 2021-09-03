ارتفاع عدد الشركات المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية 

أشارت تقارير اقتصادية إلى أن مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية سيصبح أكبر حجما وأكثر تركيزا على الشركات سريعة النمو.

وتعتزم الشركة التي تدير المؤشر زيادة عدد الشركات المدرجة عليه من 30 شركة حاليا إلى 40 شركة، في حين يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس أن يركز المؤشر الألماني على إضافة الشركات ذات القيمة العالية السريعة النمو مثل شركة التجارة الإلكترونية تسالاندو وشركة توصيل الأغذية للمنازل هيللو فرش، إلى جانب شركة أيرباص العملاقة لصناعة الطائرات وسيمنز هيلثكيرز للأجهزة الطبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة أونتيجو التي تدير المؤشر ستعلن التغييرات في وقت لاحق من اليوم حيث ستضيف حوالي 350 مليار يورو (416 مليار دولار) إلى القيمة السوقية للمؤشر، بحسب شركة دي.دبليو.إس جروب لإدارة الأصول.

وقال سيلكة شولنسن رئيس حلول الشركات في بنك الاستثمار شتيفل إن "داكس يخطو خطوة صغيرة للتحول من التركيز على الأسهم التي توزع أرباحا نقدية إلى الأسهم ذات معدلات النمو المرتفعة".

وأشارت بلومبرج إلى أنه مع دخول هذه التغييرات حيز التطبيق يوم 30 سبتمبر الحالي، ستكون صناديق الاستثمار التي تتابع مؤشر داكس من أكثر الجهات التي ستشعر بتأثير التغيير. وتتوقع خدمة بلومبرج إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية تحول استثمارات بقيمة 19 مليار دولار من هذه الصناديق مع دخول التغيير في مؤشر داكس حيز التطبيق.