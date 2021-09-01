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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

طالبان تستولي على 1178 عربة هامفي مصفحة .. تتجاوز قيمتها 278 مليون دولار

طالبان تستولي على 1178 عربة هامفي مصفحة .. تتجاوز قيمتها 278 مليون دولار

الاقتصادية من الرياض
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