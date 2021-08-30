بإيرادات 22.4 مليون دولار .. فيلم الرعب "كانديمان" يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم الرعب الجديد "كانديمان" من انتاج استوديوهات "يونيفرسال" شباك التذاكر في أمريكا حاصدا في الأيام الأولى من عرضه 22.4 مليون دولار أي ما يوازي تقريبا ميزانية إنتاجه بحسب "إكزيبتر ريلايشنز".

وقد تخطى هذا المبلغ المجمع في خلال 3 أيام توقعات المحللين لفيلم يقتصر حضوره على البالغين في زمن كوفيد 19 خصوصا بعدما أثر إعصار "إيدا" على نسبة الإقبال على الصالات السينمائية في الولايات الجنوبية.

وكلف الفيلم الذي كتب نصّه جوردان بيل وأدى بطولته يحيى عبد المتين الثاني 25 مليون دولار بحسب "هوليوود ريبورتر". وأطاح العمل الجديد من سلسلة أفلام "كانديمان" بفيلم "فري غاي" من الصدارة إلى المرتبة الثانية.

وحقق هذا الفيلم الكوميدي العائلي من بطولة راين رينولدز 13.6 مليون دولار. وحل ثالثا بتراجع مرتبة واحدة فيلم الرسوم المتحركة "باو باترول : ذي موفي" لاستوديوهات "باراماونت".

وحصد الفيلم الذي يروي قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة جراء شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشر سيتي من رئيس بلديتها الشرير 6.6 ملايين دولار.

وأتى في المرتبة الرابعة فيلم المغامرات العائلي "جانغل كروز" لاستوديوهات "ديزني" مع 5 ملايين دولار من العائدات.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "دونت بريذ 2" من "سوني" الذي يتناول جرائم قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف والذي حصد 2.8 مليون دولار.