أعلى رقم للصادرات السعودية غير النفطية

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- مجلس إدارة "أسواق العثيم" يوافق على تعيين رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة
- منافس جديد لـ "بوينغ" و"إيرباص".. الطائرة النفاثة الصينية تقترب من الدخول في الخدمة التجارية
- المدن الأكثر غلاء للمقيمين الأجانب في العالم
- "اس تي سي حلول" تعلن نشرة الإصدار لطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام
- بعد بقائها لـ 17 عاما تحت الأرض.. تريليونات من حشرات "السيكادا" تستعد لغزو أمريكا
- الاتفاق على إنشاء أطول نفق تحت البحر في العالم بطول 103 كلم
- "التعليم": تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلبة غير مكتملي التحصين بجرعتين
- أمانة مكة المكرمة تمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوع لتسوير أراضيهم
- "هيئة الاتصالات" تطلق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر
أضف تعليق