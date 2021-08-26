ماهي الأسئلة حول منشأ كوفيد التي لم تتم الإجابة عليها؟

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- صفقة عقارية كبرى في جدة.. بيع أرض «سعودي أوجيه» بـ 1.34 مليار ريال
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- منافس جديد لـ "بوينغ" و"إيرباص".. الطائرة النفاثة الصينية تقترب من الدخول في الخدمة التجارية
- «طويق وهمة وقمة».. ريادة رقمية وتنافسية عالمية
- 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. و 7 وفيات
- المدن الأكثر غلاء للمقيمين الأجانب في العالم
- بعد بقائها لـ 17 عاما تحت الأرض.. تريليونات من حشرات "السيكادا" تستعد لغزو أمريكا
- الاتفاق على إنشاء أطول نفق تحت البحر في العالم بطول 103 كلم
- «الصناعة» لـ «الاقتصادية»: لم يستخرج سوى 8 % من مخزون المعادن في المملكة
- محافظ البنك المركزي: تعديل مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين
أضف تعليق