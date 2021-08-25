"أرامكو للتجارة" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس اليوم إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت بلاتس في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم أرامكو السعودية وستنظر في معلومات من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أنشطة التداول في منصة بلاتس الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء توتال إنرجيز وجانفور سبع شحنات حتى الآن.