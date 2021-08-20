الناتج المحلي لأفغانستان مهدد بخسائر بين 10-20% بعد سيطرة طالبان

قالت ذراع الأبحاث وتحليل المخاطر لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـ"رويترز" إنه لا يمكن استبعاد فقدان عشرة إلى عشرين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت أنويتا باسو الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش سولوشنز اليوم "من الصعب أن تحقق البلاد أي نمو إيجابي هذا العام".