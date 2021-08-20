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أخبار اقتصادية- عالمية

الناتج المحلي لأفغانستان مهدد بخسائر بين 10-20% بعد سيطرة طالبان

الناتج المحلي لأفغانستان مهدد بخسائر بين 10-20% بعد سيطرة طالبان

"الاقتصادية" من الرياض

قالت ذراع الأبحاث وتحليل المخاطر لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـ"رويترز" إنه لا يمكن استبعاد فقدان عشرة إلى عشرين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.
وقالت أنويتا باسو الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش سولوشنز اليوم "من الصعب أن تحقق البلاد أي نمو إيجابي هذا العام".

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اقتصاد أفغانستان

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