هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020 ومقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، بحسب "رويترز" .

ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 980 ألف برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 191 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وزادت مخزونات البنزين 696 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 228.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل إلى 137.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 276 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجع 813 ألف برميل يوميا.