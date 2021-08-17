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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

أفغانستان تنتج 83% من الأفيون العالمي .. القيمة السوقية تتجاوز 350 مليون دولار

أفغانستان تنتج 83% من الأفيون العالمي .. القيمة السوقية تتجاوز 350 مليون دولار

الاقتصادية من الرياض
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