ازدحام تشهده ناقلات الحاويات جراء كوفيد

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية
- "التعليم" توضح آلية العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- منافس جديد لـ "بوينغ" و"إيرباص".. الطائرة النفاثة الصينية تقترب من الدخول في الخدمة التجارية
- المدن الأكثر غلاء للمقيمين الأجانب في العالم
- 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم عند أعلى مستوى في 5 أعوام.. 16.1 مليار ريال
- ارتفاع أسعار الجملة في السعودية 11.9 % خلال يوليو
- لماذا تلتزم البنوك المركزية الهدوء تجاه أسعار المساكن المرتفعة؟
أضف تعليق