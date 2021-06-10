الرياضات الإلكترونية والترفيه يطلقان فعالية "عيشها بلا حدود"

تنطلق اليوم بطولة "عيشها بلا حدود" برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والتي تُعد جزءاً من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" والذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.

وعبر توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

وستشهد الفعالية مشاركة مجموعة من نجوم ومشاهير الفن وكرة القدم والرياضات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضم القائمة كل من: محمد هنيدي، ومصطفى الأغا، وفارس عوض، وعمر السومة، ومساعد الدوسري، ومستر فيفا، واوسمز، وهشام الهويش.

من جانبها أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال بطولة عيشها بلا حدود التي تأتي امتداداً لشراكات سابقة، إذ سبق وأن تعاون الطرفان في العديد من المبادرات والفعاليات التي جمعت بين الترفيه والرياضة والخدمة المجتمعية لتشمل الآن من خلال مبادرة لاعبون بلا حدود العمل الخيري من خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتتكون البطولة من 16 بطولة للعبة FIFA21، وستحمل كل بطولة اسم أحد مشاهير العالم العربي حيث تضم كل بطولة 1024 شخص وتستمر لمدة 4 أيام ليتم تحديد بطل واحد لكل بطولة. وبعد انتهاء جميع البطولات سيتم جدولة بطولة تضم 16 فريق ويتكون كل فريق من أحد المشاهير إلى جانب بطل البطولة التي تحمل اسم المشهور الراعي للبطولة في الأدوار الإقصائية والتي ستبث عبر قنوات لاعبون بلا حدود.

ويمكن لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية التسجيل في فعالية عيشها بلا حدود عبر صفحة "العب" في الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة لاعبون بلا حدود www.gamerswithoutborders.comكما يمكنهم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش.