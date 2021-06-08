الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار والأنظار على التضخم

انخفض الذهب اليوم مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على الذهب. وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب" مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 27.78 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2838.28 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1167.18 دولار.