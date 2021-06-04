نمو الوظائف الأمريكية يرتفع في مايو والبطالة تتراجع إلى 5.8%

رفع أرباب الأعمال الأمريكيون نشاط التوظيف في مايو، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيدا من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع 559 ألفا الشهر الماضي.

وروجعت بيانات أبريل برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة بدلا من القراءة السابقة البالغة 266 ألفا، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض معدل البطالة إلى 5.8 في المائة من 6.1 في المائة في أبريل.