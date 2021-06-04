رجل أعمال يحاكم بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى مصرفي سابق في بنك لازار

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رجل الأعمال السويسري هانز تسيجلر سيمثل أمام المحكمة يوم الإثنين المقبل لإدانته بتسريب أسرار شركة لمصرفي سابق في بنك الاستثمار الفرنسي "لازار" ثم مقايضة المعلومات في قضية تورطت فيها شركتان من الدعائم الأساسية للصناعة السويسرية.

وتشير بلومبرج إلى أن تسيجلر يواجه اتهامات بسوء استغلال منصبه كمدير لشركة "أورليكون كورب" لصناعة المضخات وشركة إنتاج الصلب "شمولتس آند بيكنباخ" لتسريب معلومات حساسة من الناحية التجارية إلى هذا المصرفي لمدة ثلاث سنوات إلى حين اكتشاف الأمر في أواخر 2016. وقام تسيجلر بتمرير 19 مجموعة قيمة من البيانات إلى المصرفي، الذي لا يمكن تعريفه إلا تحت اسم "بي"، وذلك بموجب القيود السويسرية المفروضة على الإبلاغ عن المخالفات.

وفتح المدعون العامون الاتحاديون تحقيقا في قضية تسيجلر، وهو نفسه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيرب جروب السويسرية ، في عام 2016 بعد الكشف عن هذه الادعاءات. واستقال تسيجلر من مجالس إدارة شركتي "أورليكون كورب" و شمولتس آند بيكنباخ".

واستغل تسيجلر،البالغ من العمر 68 عامًا، دوره كمدير لشركة أورليكون و شمولتس، بالإضافة إلى شركتين سويسريتين مدرجتين أخريين في البورصة ، لجني ما يقرب من مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) في تداولات متكررة لأسهم 11 شركة مختلفة، وفقًا للائحة الاتهام.

وقال ممثلو الادعاء إن تسيجلر، الذي عمل لفترة كمستشار مدفوع الأجر لبنك لازار، أفصح عن أسرار حول شركة سويسرية استحوذ عليها أجانب لصالح المصرفي المعروف باسم "بي"، ثم طلب 150 ألف فرنك سويسري للكشف عن المعلومات.