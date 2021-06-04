الاتحاد الأوروبي محبط لعدم إحراز تقدم في بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص ببريكست

يبحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماركوس سيفكوفيتش عن سبل لتنفيذ بروتوكول خاص بأيرلندا الشمالية لاتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" "بطريقة أكثر ودية وسهولة في الاستخدام"، طبقا لما ذكره وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني لقناة "آر.تي.إي" الإذاعية.

وأضاف الوزير أنه شعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم، فيما يتعلق بـ"اتجاه الشراكة" مع الحكومة البريطانية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتتساءل دول أعضاء أخرى بالإتحاد الأوروبي عن سبب عدم تنفيذ البروتوكول و"ما هي عواقب ذلك".

ويحتاج الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لـ"تسوية" بعض الحلول الوسط وتحقيق "مرونة" وسعت المملكة المتحدة لـ"جعل هذا البروتوكول يعمل بأسلوب، يمكن أن تقبله الغالبية العظمى للشعب في أيرلندا الشمالية".