سريلانكا تستعد لأسوأ السيناريوهات لمكافحة تسرب نفطي محتمل

تستعد سريلانكا لأسوأ السيناريوهات، التي قد يشكلها تسرب نفطي محتمل ناجم عن غرق سفينة الحاويات "إم في إكس برس بيرل" بعد حريق على متنها استمر 13 يوما قبالة أبرز ميناء في كولومبو.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال إنديكا دي سيلفا الناطق باسم البحرية "ليس هناك تسرب نفطي بعد من السفينة، لكن تم اتخاذ إجراءات لمواجهة تسرب محتمل في أسوأ السيناريوهات".

وفي وقت سابق، قال مسؤول يشارك في الإجراءات المتخذة حاليا من أجل محاولة احتواء أكبر قدر ممكن من هذه الكارثة البيئية، التي يرجح أن تتفاقم بسبب تسرب نفطي "طلبنا المساعدة من الهند".

وكان خفر السواحل الهندي شارك في عمليات إطفاء الحريق، الذي اندلع على متن سفينة الحاويات في 20 أيار (مايو)، وكانت إحدى سفنهم المزودة معدات مخصصة موجودة في الموقع لاحتواء تلوث نفطي محتمل قبل وصوله إلى الساحل.

وأوضحت السلطات أن مشتتات نفطية وحواجز عائمة ومكشطات سطحية جاهزة للاستجابة على الفور لأي علامة على تسرب من السفينة المسجلة في سنغافورة، التي بدأت تغرق الأربعاء قبالة الساحل الغربي للجزيرة.

وقالت الشركة المالكة للسفينة "إكس برس فيدرز" إنها كانت تغرق ببطء بعد المحاولة الفاشلة لجرها قبالة الساحل السريلانكي الأربعاء. وأضافت في بيان أمس، "يمكن لإكس برس فيدرز تأكيد أن مؤخر السفينة أصبح في قاع البحر على عمق نحو 21 مترا، وأن مقدمها يغرق ببطء".

وقالت البحرية السريلانكية إن قوس السفينة ما زال عائما، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى تسرب 350 طنا من الوقود من السفينة.

وصرح إنديكا دي سيلفا الناطق باسم البحرية أمس، "حتى لو لامس القوس قاع البحر، سيبقى هناك جزء من السطح العلوي فوق المياه" علما أن السفينة التي تزن 31600 طن يبلغ طولها 186 مترا وارتفاعها 45 مترا.

ومع ذلك، ما زال خطر تسرب نفطي وسمي مرتفعا، إذ إن بيان الشحن البحري يكشف أنها كانت تحمل كمية كبيرة من مواد التشحيم، إضافة إلى "شحنة خطيرة" مكونة من 81 حاوية بما فيها 25 طنا من حامض النيتريك.

لقد غطت أطنان من مواد البلاستيك المخصصة لصناعة التغليف الآتية من حمولة السفينة، 80 كيلومترا من الساحل الغربي للجزيرة، الذي يعاني بالتالي أخطر كارثة بيئية في تاريخه.

ويخشى مركز العدالة البيئية، منظمة خاصة مقرها سريلانكا، حصول تلوث بالمعادن الثقيلة إلى جانب تسرب النفط.

وقال هيمانثا ويثانج المدير التنفيذي للمركز إن "الأضرار على النظام البيئي البحري لا تحصى". وطلب رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا من أستراليا مساعدة بلاده في تقييم الأضرار البيئية، إذ إن الجزيرة تضم أحد أغنى التنوع البيولوجي في جنوب آسيا.

وقالت رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية دارشاني لاندابورا إن الضرر البيئي لا يزال قيد التقييم لكنها أكدت من الآن "إنه الأسوأ الذي أشهده في حياتي".

من جانب آخر، قال دنزل فرناندو رئيس جمعية صيادي الأسماك "سي ستريت" في نيجومبو إن منع الصيد "يؤثر في 4300 عائلة في قريتي"، مضيفا "أغلبية الناس يعيشون على وجبة واحدة في اليوم".

وأضاف "يجب على الحكومة أن تسمح لنا بالصيد، أو أن تدفع لنا تعويضات".

وفتحت سريلانكا تحقيقا جنائيا في الحريق والتلوث وتعتقد السلطات أن الحريق ناجم عن تسرب حامض النيتريك، الذي لاحظه الطاقم بدءا من 11 أيار (مايو) حتى قبل أن تدخل السفينة المياه السريلانكية.

ويرتقب أن يبقى أبرز ثلاثة أفراد من الطاقم بينهم القبطان وكبير الميكانيكيين وهما روسيان، في الجزيرة طوال فترة التحقيق، كما أعلنت الشرطة. وتمت مصادرة جوازات سفرهم الثلاثاء بأمر من المحكمة.

وكانت السفينة قد غادرت ولاية جوجارات الهندية في طريقها إلى كولومبو حين اندلع الحريق. وبعد سريلانكا كان يفترض أن تتوجه السفينة إلى ماليزيا ثم إلى سنغافورة، حيث هي مسجلة.