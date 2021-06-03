الدولار يصعد قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية و"إثريوم" تقفز 6%

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد التوجه في اجتماعات البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لـ"رويترز".

يراهن المستثمرون على انخفاض الدولار مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19، لكنهم صاروا قلقين مؤخرا بشأن ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ بالولايات المتحدة يشكل تهديدا لافتراض أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

ومقابل اليورو، ارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 1.2187 دولار، وارتفع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وارتفع مقابل الين الياباني 0.2 في المائة إلى 109.78 ين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، إلى 90.112. وتلقى دعما قويا حول مستوى 89.946 في الجلسات الأخيرة بعد انخفاضه اثنين في المائة في أبريل و1.6 في المائة أخرى في مايو.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة مقابل الدولار اليوم إلى 1.4180 دولار مع قلق المستثمرين قليلا بشأن ما إذا كان انتشار سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا يمكن أن يؤخر خطط إعادة فتح أنشطة الاقتصاد.

وربحت العملات المشفرة مع تقدم في أحدث تعاملات إلى 39 ألفا و324 دولارا، وارتفعت إثريوم ستة في المائة اليوم إلى 2879 دولارا.