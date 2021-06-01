أسعار الذهب قرب ذروة 5 أشهر بدعم هبوط الدولار ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1913 دولارا.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعودي قوي جدا... هذا على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي وأيضا مخاوف التضخم.

"ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب.. إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1.922 دولارا للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود".

انخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأمريكية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين في المائة.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 28.17 دولار للأوقية، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1188.86 دولار.