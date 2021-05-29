فيتنام تكتشف سلالة جديدة من كورونا.. مزيج من السلالة الهندية والبريطانية

نقلت صحيفة فن إكسبريس الالكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله اليوم إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفش ينتشر بسرعة أكبر، وفقا لـ"رويترز".

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن واقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة ".

ونقلت فن إكسبريس عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.