- أمريكا تمنع دخول منتجات شركة صينية بسبب العمل القسري
- سريلانكا تسيطر على حريق دمر سفينة حاويات وسط مخاوف من تسرب نفطي
- "المركزي الياباني" يضيف قضية تغير المناخ إلى مناقشات السياسة النقدية
- «ريستاد إنرجي»: تلبية الطلب العالمي على النفط تستلزم حفر آلاف الآبار والحقول الجديدة
- الأسهم السعودية تصعد 1.7 % في أسبوع .. مكررات الأرباح مرتفعة عند 37 مرة
- ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 14.3% في مارس
- البيانات الاقتصادية الإيجابية في أمريكا تعزز التفاؤل في سوق النفط .. توقعات بانتعاش للطلب العالمي
أنت هنا
- الرئيسية
- رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- مسلسل “الأصدقاء” يعود مجددا مع فوائد أكبر .. 20 مليون دولار لكل ممثل سنويا
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- "بيتكوين" تهبط 8% مع اتجاهها إلى تكبد أكبر خسارة شهرية
- الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.6 مقابل الدولار
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- "تاسي" يرتفع للجلسة الثالثة ويغلق فوق مستوى 10500 نقطة بسيولة هي الأعلى في شهر
- السجن والغرامة لأمير في "البلدية" ولوائين في "الداخلية" أدينوا بالفساد واستغلال النفوذ
- وزارة الصحة: الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا متاحة للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر
- دراسة: "كورونافاك" يخفض الوفيات بنسبة 97% مقابل 80% لـ"فايزر"
- بعد بقائها لـ 17 عاما تحت الأرض.. تريليونات من حشرات "السيكادا" تستعد لغزو أمريكا
- الاتفاق على إنشاء أطول نفق تحت البحر في العالم بطول 103 كلم
أضف تعليق