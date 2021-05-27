الأولى من نوعها في عهد بايدن.. محادثة تجارية بين أمريكا والصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن مسؤولين كبيرين من الصين والولايات المتحدة مكلفين الملف التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لـ"الفرنسية".

وقالت الوزارة في بيان إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى مع ممثّلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي محادثة هاتفية "صريحة وبراغماتية"، مشيرة إلى أن المباحثات بينهما كانت "بناءة" وجرت في جو من "المساواة والاحترام المتبادل".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.

وفي يناير 220 وقع البلدان اتفاقا تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، وقد تضمّن الاتفاق أحكاماً تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلّبات رئيسية للولايات المتّحدة.

لكنّ إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتّفاق لتبيان مدى التزامها بها.

وكانت كاثرين تاي التي تولّت في مارس منصب ممثّلة التجارة الأمريكية قالت إنّ "قدرة" الصين على الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتّحدة هي "أولوية".

وبموجب اتّفاق "المرحلة الأولى" الذي وقّعه البلدان في يناير 2020، تعهّدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.

وعلى الرّغم من ذلك، أبقت واشنطن على تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على ما قيمته 250 مليار دولار من الصادرات الصينية، في حين أبقت الصين رسوماً على ما قيمته 100 مليار دولار من الصادرات الأمريكية.

وتدافع إدارة بايدن بانتظام على قرارها إبقاء هذه الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب.