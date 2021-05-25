الذهب ينخفض مع تنامي الإقبال على المخاطرة بفعل انحسار مخاوف التضخم

هبطت أسعار الذهب اليوم، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، خسر الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1880.10 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا جيفري هالي "تحول اتجاه المعنويات مرة أخرى إلى الجانب الصعودي خلال الليل بعد أن تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عن مخاطر التضخم. أدى ذلك إلى انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم وشهد زخم الذهب توقفا مؤقتا.

"مستوى الدعم المهم للذهب في حدود 1845 دولارا للأوقية، وهو متوسط تحركاته في 200 يوم. طالما بقي فوق هذا المستوى، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال مستمرا".

قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق اثنين في المائة هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة بأن موقف السياسة سيظل معلقا لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2749.67 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الاثنين.

وهبطت الفضة 0.7 في المائة إلى 27.62 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1174.29 دولار.