هل يمكنك حقا تغيير شخصيتك؟

كان فيمي يبلغ من العمر 21 عاما عندما أوقفته الشرطة بسبب تجاوزه السرعة في كولينديل، لندن، اتهمته الشرطة بحيازة القنب. كانت واحدة من عدة خلافات مع القانون.

لكن فيمي تغير. كما كتب كريستيان جاريت في كتابه بعنوان: "كن من تريد أن تكون". أصبح فيمي، واسمه الكامل هو السير أنتوني أولوفيمي أولاسيني جوشوا، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطل العالم في الوزن الثقيل مرتين، الذي يمتدح بأنه "قدوة للحياة النظيفة والأخلاق الحميدة التي لا تشوبها شائبة".

بينما ركزت كاتي ميلكمان في كتابها على رمز رياضي آخر: لاعب التنس أندريه أجاسي. كانت جرائم أجاسي هي أنه كان يرتدي قرطا وقمصانا مصبوغة بألوان فاقعة في البطولات، وكان يسب الآخرين في الملعب - وبغض النظر عن أنه يحمل بطولة ويمبلدون - يبدو أنه كان مهتما بجهات الرعاية أكثر من الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الهائلة. مثل جوشوا، عمل أجاسي على حل مشكلاته: وجد مدربا جديدا، براد جلبرت، وصقل لعبته بما يكفي للفوز بسبعة ألقاب أخرى في البطولات الكبرى، و - مثل جوشوا - ذهبية أولمبية.

لم أطمح مطلقا للفوز بميدالية أولمبية، لكن يمكنني بالتأكيد أن أتخيل أن أكون أقوى وأكثر لياقة ونجاحا أو مختلفا فقط، لذلك كنت مفتونا برؤية كتابين جديدين عن تغيير الشخصية، ويتباهى كلاهما بأنهما يتحدثان بلغة "العلم".

يقدم كتاب جاريت وجهة نظر أكثر تطرفا للتغيير: هل يمكن لشخص عصابي أن يصبح مرنا وواثقا؟ هل يمكن لشخص حذر ومحافظ أن يصبح فضوليا ويحرص على استكشاف تجارب جديدة؟ هل يمكن للانطوائي أن يصبح منفتحا - وهل يجدر به أن يرغب في ذلك؟

في المقابل، لا تهتم ميلكمان بتغيير هويتك، بل "المكان الذي تريد أن تكون فيه". فهي تريد مساعدتك على ممارسة المزيد من التمارين أو قضاء وقت أقل في الجدال على فيسبوك، والمزيد من الوقت في قراءة مواد من نوعية مواد الفاينانشيال تايمز.

يبدو هدف ميلكمان أسهل: بالتأكيد، يتمتع الناس بشخصية ثابتة، ولكن يمكن لأي شخص أن يتعلم ألا يضع السكر في قهوته. ربما لا. يقدم جاريت حجة مقنعة مفادها أن أنواع الشخصية أكثر مرونة مما نعتقد. وهو يستشهد بدراسة أجريت في 2016، على أساس المسح العقلي الاسكتلندي في 1947، الذي لم يجد أي علاقة تقريبا بين شخصية المشاركين في سن 14، وشخصياتهم عند إعادة المسح في سن 77.

من الخارج، هذا لا يبدو مفاجئا - بالطبع المتقاعدون والمراهقون مختلفون، حتى عندما يكون المتقاعد والمراهق هما الشخص الشخص. ولكن من الداخل، من الصعب إدراك احتمال أننا قد نتغير على مر السنين عندما نترك المدرسة، وننتقل إلى المنزل، ونكتسب الهوايات والأصدقاء، ونحصل على وظائف، ونصبح آباء، ونختبر الحب والخسارة. ومع ذلك فإننا نفعل وسنقوم بذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن مشكلة السكر في القهوة أصعب مما تبدو للوهلة الأولى. بينما يجد شخص انطوائي صعوبة في تخيل أن يصبح منفتحا، أجد أنه من السهل جدا تخيل تناول كميات أقل من الشوكولاتة، وممارسة المزيد من التمارين، وفقدان بعض الدهون، واكتساب القليل من قوة العضلات. ولكن في حين أنه من السهل تخيل ذلك بالفعل، فإنه ليس من السهل فعل ذلك في الواقع.

ومع ذلك، فالرجاء يظل ملازما للشخص طيلة حياته. وإليكم ثلاث نصائح اكتشفتها من أبحاث جاريت وميلكمان.

أولا: اختر لحظتك. تشير ميلكمان إلى أن إحدى أنجح حملات تغيير السلوك كانت "العودة إلى النوم"، التي بدأت في الولايات المتحدة في 1994. وحاولت إقناع الآباء والأمهات الجدد بوضع أطفالهم على ظهورهم للنوم بدلا من بطونهم لتقليل خطر الموت المفاجئ للرضع. حققت الحملة نجاحا هائلا لأن الآباء الجدد هم صفحة بيضاء: لم تكن لديهم أي تصورات مسبقة وفعلوا ما قيل لهم.

وضع الوباء معظمنا في مرحلة الوالدين الجدد عندما يتعلق الأمر بأنظمتنا الغذائية، وعادات الإنفاق لدينا، والتواصل الاجتماعي. إنه وقت جيد للتغيير. إذا فاتتك نافذة البداية الجديدة، فجرب يوم رأس العام الجديد، أو اليوم الأول من الربيع أو عيد ميلادك، كل هذه الأمور مفيدة أيضا.

ثانيا: تغيير الوضع. ننسب غريزيا الاختلافات بين الناس إلى الاختلافات في شخصياتهم، في حين أن جزءا كبيرا مما يحكم سلوكنا هو الموقف الذي نجد أنفسنا فيه.

نحن كائنات اجتماعية: إذا كنت تريد اتباع نظام غذائي نباتي، صاحب النباتيين وقلدهم، وإذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة، فابحث عن رفيق للتمرين. (قد يعمل هذا ضدنا أيضا: إذا كنت تريد إنفاق مال أقل على القهوة الجاهزة، فإن أكبر عقبة أمامك هي الصديق الذي يحب رؤيتك في ستاربكس).

يجادل جاريت بأن هذا يعمل مع أنواع الشخصية أيضا. إذا كنت تريد أن تكون أقل انطوائية، فستحتاج إلى أن تكره نفسك على القيام بنشاط يتطلب الاتصال الاجتماعي. غير أفعالك وقد تتغير شخصيتك أيضا.

ثالثا: اجمع بين عوامل الإغواء والنشاط الفاضل. تقترح ميلكمان الاستماع إلى كتابك الصوتي المفضل فقط أثناء الجري، أو السماح لنفسك بالتمتع بمشاهدة أحد أفلام نيتفليكس فقط على دراجة تمرين في المنزل.

ولكن بينما يقدم كلا الكتابين مجموعة متنوعة من النصائح المعقولة، فمن المثير للاهتمام ملاحظة ما لا يأتيان على ذكره.

لا يقول جاريت شيئا يذكر عن كيف أصبح الولد الشرير فيمي هو جوشوا الحائز على الميدالية الذهبية. لم يذكر ميلكمان أن البطولات الكبرى لأجاسي تخللتها سقوطه من مرتبة واحد من أفضل 100 لاعب، ولا أنه تناول الميثامفيتامين في 1997، وفشل في اختبار للمخدرات، ووفقا لسيرته الذاتية في 2009، كذب بشأنها.

قصص التغيير ملهمة ومباشرة، خاصة عندما يعلم الراوي أنها تنتهي بميدالية ذهبية أولمبية. إعادة كتابة هذه القصص من الداخل ليست بهذه البساطة أبدا. لكن يمكن القيام بها.