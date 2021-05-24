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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

بسبب تغير المناخ .. انفصال لوح جليدي في القطب الجنوبي يبلغ حجمه 4 أضعاف مدينة نيويورك

بسبب تغير المناخ .. انفصال لوح جليدي في القطب الجنوبي يبلغ حجمه 4 أضعاف مدينة نيويورك

الاقتصادية من الرياض
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