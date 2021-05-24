تعليق تداول سهم "أمانة" ليومين بناء على قرار الجمعية بخفض رأس المال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أمانة للتأمين التعاوني أمس على تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 63.00 ريال وإلغاء الأوامر القائمة.

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم الإثنين على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدا الثلاثاء.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة "أمانة للتأمين" قد في اجتماعها أمس على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال بنسبة 45.83% عن طريق إلغاء 11 مليون سهم من أسهم الشركة لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.