أنت هنا

  • الرئيسية
  • لبنان
  • لبنان: وزير الخارجية يطلب إعفاءه من منصبه بعد تصريحاته المسيئة

أخبار

لبنان: وزير الخارجية يطلب إعفاءه من منصبه بعد تصريحاته المسيئة

لبنان: وزير الخارجية يطلب إعفاءه من منصبه بعد تصريحاته المسيئة

الاقتصادية من الرياض

قالت الرئاسة اللبنانية اليوم بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال طلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات نقلها التلفزيون وتسببت في توتر العلاقات مع دول الخليج، وفقا لـ"رويترز".

إنشرها

سمات

لبنان

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار