لبنان: وزير الخارجية يطلب إعفاءه من منصبه بعد تصريحاته المسيئة

قالت الرئاسة اللبنانية اليوم بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال طلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات نقلها التلفزيون وتسببت في توتر العلاقات مع دول الخليج، وفقا لـ"رويترز".